Замглавы МИД России Александр Панкин отметил необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы для «усиления голоса развивающихся стран».

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Панкин... подчеркнул назревшую необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы для усиления голоса развивающихся стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также он выступил с осуждением нелегитимных односторонних ограничительных мер и политики неоколониализма.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны своими руками расшатывают мировую финансовую систему. 28 апреля Сергей Лавров встретился на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии с министром иностранных дел КНР Ван И. Дипломаты приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями. В ходе совещания глав МИД БРИКС Лавров принимал участие в обсуждении актуальных вопросов международной повестки, включая экономическое сотрудничество и безопасность.