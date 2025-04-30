Ученые предсказали сжатие американской экономики

Если власти США будут сокращать федеральное финансирование научных исследований, то это может обернуться долгосрочным экономическим ущербом, сравнимым с рецессией. К такому выводу пришли ученые из Института макроэкономического и политического анализа Американского университета. Их выводы процитировало издание The New York Times (NYT).

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Оно напомнило, что в последние месяцы администрация президента США Дональда Трампа пыталась отменить или заморозить миллиарды долларов грантов ученым в Колумбийском, Гарвардском и других университетах. Кроме того, Белый дом резко урезал финансирование академических медицинских центров и других учреждений. На подходе еще более крутые меры.

Эксперты Американского университета выяснили, что даже самый мягкий подход — сокращение государственной поддержки исследований и разработок на 25 процентов — приведет к падению объемов производства. Валовой внутренний продукт США, скорректированный с учетом инфляции, снизится на 3,8 процента. Сокращение научных исследований подорвет инновации, что обернется замедлением роста производительности и, как следствие, постоянным снижением экономического производства.

Сокращение финансирования на 50 процентов снизит ВВП почти на 7,6 процента. Если же Белый дом урежет расходы на 75 процентов, то ВВП потеряет 11,3 процента.

В свою очередь, экономисты предупреждают, что отказ от серьезных вложений в науку может подорвать американскую конкурентоспособность в таких областях, как разработка вакцин, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Между тем в I квартале 2025 года американский ВВП уже снизился на 0,3 процента. Потребительская уверенность приблизилась к пятилетнему минимуму. Инфляция усилилась и будет расти в течение года.

Однако советник Дональда Трампа Питер Наварро, комментируя падение ВВП, призвал «смотреть глубже». По его словам, в США в январе-марте был резкий рост внутренних инвестиций.