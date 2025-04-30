Инвесторы опасаются «майского проклятия»

Вековая рыночная максима угрожает американскому рынку акций. Она звучит примерно так: «продавай в мае и уходи», напоминает Bloomberg.

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Исторически период с мая по октябрь приносит меньшую доходность по сравнению с ноябрем — апрелем. Это связано с меньшей активностью на рынках летом, снижением объемов торгов и ростом неопределенности. Из-за этого многие инвесторы фиксируют прибыль весной и временно выходят из акций, возвращаясь осенью. Хотя правило не всегда срабатывает, оно подтверждается долгосрочной статистикой. Эта закономерность сохранялась, в частности, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года.

На этой неделе рынок акций будет анализировать целый ряд отчетов о доходах компаний и статданных, кульминацией которых станет пятничный отчет по занятости в США. Однако при прочих равных чаша весов будет склоняться в сторону снижения стоимости бумаг из-за «майского проклятия», предупреждают эксперты.