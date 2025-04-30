Финляндия приготовилась к последствиям торговой войны с США

Финское министерство финансов оценило влияние торговой войны с США как фактор, способный негативно сказаться на темпах роста и балансе бюджета.

В ведомстве заявили, что торговая война с США может замедлить экономический рост республики и увеличить дефицит государственного бюджета, передает РИА «Новости».

В новом прогнозе министерства говорится: «Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы».

В документе отмечается, что если повышение пошлин Соединенными Штатами останется в силе, это окажет отрицательное влияние на мировую экономику и финский экспорт. Министерство прогнозирует рост ВВП Финляндии на 1,3% в этом году, на 1,6% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году. В 2024 году дефицит бюджета составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается снижение до 3,8% ВВП. Также отмечается, что в текущем году дефицит сокращается благодаря ранее принятым мерам корректировки бюджета.

Издание Financial Times писало, что эффект от пошлин Трампа соизмерим с последствиями пандемии или кризиса 2008 года.