Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть в среду снизились более чем на 1% после выхода данных Американского института нефти (API) о росте объема запасов сырья в США.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 опускалась на 1,22%, до 62,51 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,36%, до 59,6 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что в ночь на среду API опубликовал оценку объема запасов нефти в стране. По его данным, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 25 апреля, выросли на 3,76 млн баррелей. Однако в среду вечером управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США будут представлены официальные данные. Эксперты ждут снижения запасов на 0,6 млн баррелей, до 442,5 миллиона.