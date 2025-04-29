Западные страны своими руками расшатывают мировую финансовую систему, заявил по итогам совещания глав МИД стран БРИКС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

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«Западное меньшинство собственноручно расшатывает международную финансово-экономическую архитектуру», — сказал Лавров.

29 апреля российский министр прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит».

28 апреля Сергей Лавров встретился на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии с министром иностранных дел КНР Ван И. Дипломаты приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.

В ходе совещания глав МИД БРИКС Лавров принимал участие в обсуждении актуальных вопросов международной повестки, включая экономическое сотрудничество и безопасность.