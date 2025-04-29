Экономист допустил вероятность полного дефолта на Украине

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT отметил, что западным кредиторам необходимо, чтобы Украина расплачивалась по долгам своими активами и таким образом перешла под внешнее управление западных стран. Так специалист прокомментировал сообщение о том, что Украине не удалось реструктуризовать долг $3,2 млрд.

«Провалились переговоры у Владимира Зеленского с кредиторами по той причине, что им нужно, чтобы Украина расплачивалась не деньгами, которые ей даёт Европейский союз или международная финансовая организация, а теми активами, которые ещё не перешли в частные руки. А у Украины всё-таки ещё остались не полностью распроданные сельскохозяйственные угодья, у Украины есть кое-какие предприятия, причём серьёзные», — объяснил Беляев.

Он также напомнил, что о реструктуризации просят, когда страна находится в критическом состоянии и не может обслуживать долг.

«Есть технический дефолт, когда по каким-то техническим причинам нет возможности осуществить платёж. Есть частичный дефолт, когда вы не можете выполнить обязательства по какому-то пакету в данный конкретный момент по экономическим причинам. А есть полный дефолт, когда ваша экономика в таком состоянии, что вы в принципе не можете свой этот долг ни в каком виде погасить. Судя по всему, по Украине речь идёт о таком полном дефолте», — заключил Беляев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти долгие годы тырили деньги и выводили их за рубеж.