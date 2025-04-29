Польша нашла замену российскому газу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может заменить российский газ на топливо из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания кабмина Польши. По словам Туска, с помощью поставок газа из США Польша планирует блокировать импорт российского сырья. Кроме того, такая инициатива, по мнению премьер-министра, может «придать новый импульс» сотрудничеству Польши и США.

«Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью», — заявил он.

Ранее Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.