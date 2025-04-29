Польша планирует заменить российский газ на американский

Андрей Дуванов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может заменить российский газ на топливо из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша нашла замену российскому газу
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время заседания кабмина Польши. По словам Туска, с помощью поставок газа из США Польша планирует блокировать импорт российского сырья. Кроме того, такая инициатива, по мнению премьер-министра, может «придать новый импульс» сотрудничеству Польши и США.

«Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью», — заявил он.

Ранее Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.

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