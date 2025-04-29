Мишустин заявил о росте доли IT-индустрии в ВВП России

Вклад IT-отрасли в валовой внутренний продукт (ВВП) России за пять лет вырос почти в два раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Промышленное программное обеспечение тяжелого класса».

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По словам главы правительства, российская IT- индустрия «демонстрирует неплохие результаты».

«За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в валовой внутренний продукт за этот период увеличился практически в два раза. Правительство по поручению главы государства на системной основе оказывает сектору существенную поддержку», - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что спрос на отечественные корпоративные решения за пять лет вырос в два-три раза, а продажи по отдельным категориям увеличились более чем в десять раз, что связано в том числе и с санкциями. Переходу на отечественный софт способствует и создание 36 индустриальных центров компетенций, в которые входят более 500 компаний, пояснил Мишустин.

«Бизнес, разработчики, эксперты и представители органов власти работают вместе, чтобы обеспечить потребности предприятий в качественных и востребованных программных продуктах. Это очень неплохой пример кооперации», - констатировал он.

Он также рассказал, что правительство поддержало свыше 160 предложенных инициатив, на реализацию 32 были предоставлены гранты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте продаж российского программного обеспечения вдвое за четыре года, а готовых пакетных решений – в пять раз. При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о планах Минцифры внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта.