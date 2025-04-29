Названа новая угроза для России от торговых войн Трампа

Торговая война США и Китая, развязанная главой Белого дома Дональдом Трампом, грозит России не только возможным падением цен на нефть и, соответственно, доходов федерального бюджета. О новой угрозе на конференции «Экономика в условиях высокой ключевой ставки» предупредил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

По его словам, Пекин в рамках противостояния может пойти на девальвацию юаня, что не только ударит по российским валютным резервам (юань в них остался единственной валютой), но и повысит конкурентоспособность китайских товаров. А это, в свою очередь, несет риски для российских производителей.

Экономист напомнил, что массовый приток китайских товаров в российскую экономику может стать еще агрессивнее, так что отечественная продукция не выдержит конкуренции. А вот российский экспорт — в основном сырьевой — к курсу юаня чувствителен мало, и возможная девальвация на него не повлияет.

Таким, образом, Россия может столкнуться с ударами сразу по двум направлениям. Помимо сокращения притока валюты, что связано с остановкой мирового роста, отечественное производство утратит возможность выпускать востребованные товары. При реализации таких рисков ЦБ придется пойти на новое повышение ключевой ставки.

Вместе с тем Тремасов отметил, что снижение цены отсечения в бюджетном правиле, о котором на фоне снижения нефтяных котировок заговорили в Минфине, позволит снизить оценку уровня нейтральной ставки (сейчас — 7,5-8,5 процента) и, станет дезинфляционным фактором, способствующим снижению ставки.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал государство усилить поддержку спроса на продукцию предприятия, потому что без этого выдерживать конкуренцию с китайскими автомобилями не получается.