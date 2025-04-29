Иностранным инвесторам хотят запретить обратный выкуп акций

Если деятельность компании окажет воздействие на социально-экономическое положение государства, то власти могут заблокировать операцию по передаче акций. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ» были подготовлены комитетом Госдумы по собственности. Этот документ создаст препятствия для возвращения на рынок некоторым иностранным инвесторам, которые ранее покинули Россию, но заключили опцион (соглашение о выкупе акций в будущем) с российскими партнерами. Решение об отказе будет принимать орган, который контролирует конкретную отрасль экономики (энергетику, транспорт, производство продуктов питания и т. д.).

«Также российский владелец бизнеса будет наделен правом отказаться от исполнения опциона в одностороннем порядке. Предполагается, что это будет возможно, если штаб-квартира зарубежной компании находится в недружественной стране, или, если активы были проданы в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025 года», — говорится в материале.

Кроме того, сделка может не состояться, если стоимость опциона ниже рыночной, либо с момента его заключения прошло два года и более.