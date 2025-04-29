Тремасов считает вероятной «мягкую посадку» российской экономики

Сценарий, предполагающий замедление экономического роста в России, имеет гораздо больше шансов на воплощение в жизнь, чем сценарий, подразумевающий спад. Таким мнением советник председателя Банка России Кирилл Тремасов поделился на конференции «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», организованной газетой «Ведомости», передает «Интерфакс».

Тремасов рассказал о сценарии, который «сейчас называют soft landing - мягкой посадки». Он считает, что этот сценарий является благоприятным для нынешней ситуации. Его преимущество заключается в том, что спрос замедлился, экономика его догоняет, восстанавливается ценовая стабильность и происходит смягчение денежно-кредитной политики.

«И мы по этой устойчивой траектории (роста экономики — прим. ред.) продолжаем двигаться вверх», — отметил советник председателя.

В случае неблагоприятного развития событий экономика может столкнуться с рецессией до того, как она достигнет состояния равновесия. На данный момент ЦБ видит вероятность реализации первого сценария, подчеркнул Тремасов. Он отметил, что после двух лет активного роста экономики некоторое замедление является естественным и ожидаемым процессом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание» заявил, что противники ввели в отношении России около 30 тысяч ограничительных мер, но экономика страны не рухнула, а, напротив, демонстрирует рост.