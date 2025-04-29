России предсказали появление экзотических торговых партнеров

В России ждут, что товарооборот с Китаем сохранится на уровне 300 миллиардов долларов в год. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Его процитировало ТАСС.

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По его словам, это непростая, но выполнимая задача. Кроме того, есть цель увеличить торговлю со странами АСЕАН.

Также Ильичев рассказал, что в результате диверсификации российской внешней торговли, у РФ могут появиться достаточно экзотические партнеры, поставляющие сырье или продовольствие. Одним из таких государств может быть Афганистан.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил, что российско-китайский товарооборот может вырасти до новых рекордов. Сотрудничество между Москвой и Пекином укрепляется во всех отраслях.

Есть прогнозы, что товарооборот РФ и КНР может резко вырасти до 400 миллиардов долларов. Однако, чтобы это случилось, Китай должен серьезно нарастить инвестиции в российскую экономику.