Эксперты и представители власти обсудили развитие креативной экономики в России

Ведущие эксперты в сфере креативной экономики и представители органов власти обсудили развитие креативной экономики в России, как креативные индустрии формируют смыслы и ценности для общества, как легализовать профессию продюсера во всем ее многообразии, и почему ни один по-настоящему масштабный проект не получится без любви.

© Пресс-служба

За последние 5 лет российские креативные индустрии превратились в отрасль с большими перспективами роста, которая существенно влияет на ценности людей. У власти и общества появился запрос на новый тип профессионалов, которые создают не только проекты с определенным экономическим эффектом на уровне конкретного бизнеса, региона или страны, но и проектируют ценностный эффект, работают со смыслами и культурными кодами, влияющими на качество жизни человека.

Чтобы выявить людей с такими способностями, с 17 марта по 4 июля в стране проходит первый Федеральный конкурс креативных продюсеров, в рамках которого 25 апреля в кластере “Ломоносов” состоялась форсайт-сессия. Модераторами выступили Марина Абрамова (Монгуш), Президент АНО “Креативная экономика” и Татьяна Ушкова, сооснователь Гильдии креативных продюсеров.

© Пресс-служба

Сергей Новиков, начальник управления Администрации Президента РФ по общественным проектам: “Продюсерами вряд ли рождаются, ими становятся. Предпринимательская жилка, личная харизма, способность вовлекать и увлекать людей — все это важно для продюсера, но не менее важно уметь планировать, распределять ресурсы, собирать команду и распределять в этой команде правильные роли. Именно поэтому продюсер региона — губернатор, от первого лица очень многое зависит: только он видит всю картину и имеет ресурсы, чтобы продвигать и развивать свой регион комплексно. Продюсер региона работает прежде всего со смыслом, с глобальным брендингом региона: была просто N-ская область — стала столица чего-то. Он создает большой смысл, “укладывает” его в слоган и под это переориентировывает все процессы”.

© Пресс-служба

Иван Самохвалов, управляющий партнёр продюсерской компании «Среда»: “Губернаторы, которые развивают свои регионы, — продюсеры на 100%, и здесь важно дополнить, что таких успехов невозможно достигнуть без искренней любви: нужно быть абсолютно влюбленным в свой регион, чтобы сделать его успешным. Кульминационный результат работы продюсера — его продукт становится референсом. Я уверен, что любой губернатор мечтает, чтобы со всего мира приезжали, показывали и говорили: мы хотим у себя так же”.

Отдельно участники уделили время новому закону 330-ФЗ “О Креативных индустриях”, благодаря которому с этого года 15 индустрий стали официальным сектором российской экономики.

© Пресс-служба

Марина Абрамова (Монгуш), модератор форсайт-сессии, президент АНО “Креативная экономика”: “Законодательство — это юридическая обвязка новой действительности. Сначала действительность должна измениться, должен появиться какой-то новый тип деятельности, новый тип экономики — только после этого можно сформировать и утвердить правовые основы. Яркий пример: когда-то не было маркетологов, такой тип деятельности не был описан, а теперь это официальная профессия. Сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда тип деятельности — креативное продюсирование — есть, а легальной профессии пока нет. И мы пытаемся притянуть существующее слово "продюсер" из сферы, которая нам всем понятна, например, из кино- и телеиндустрии, к новому типу деятельности, который только зарождается.”

© Пресс-служба

Евгений Сафронов, основатель коммуникационного холдинга InterMedia: “Продуманная организация креативных индустрий позволит нам существенно ускорить развитие общества, для России сейчас это очень важно. Продюсер — ключевая позиция в креативной экономике. Не автор, а продюсер, потому что если нет продюсера, автор не дойдет до публики. Роль продюсера — быть ситом, просеивать и отсеивать. Сложнейшая профессия, потому что эти люди по сути создают организационную основу для всех существующих креативных инструментов, им требуется каждый раз находить нестандартные неочевидные решения. Поэтому необходимо придать высокому званию продюсера законодательное определение статуса”.

Обсуждался также и насущный вопрос профильного образования для продюсеров. Где, кто, и самое главное, чему должен учить будущих продюсеров?

© Пресс-служба

Татьяна Ушкова, модератор форсайт-сессии, сооснователь Гильдии креативных индустрий: “Чтобы произошел качественный скачок, нужны люди, обученные целевым образом. Если несколько институций запустят тематические программы, и люди будут учиться в разных заведениях и сравнивать, мы получим продюсеров совершенно нового качества. Амбиция делать проекты сразу в мировом масштабе очень полезна для продюсера: он делает что-то в своей стране, но для всего мира. Профильное образование сначала должно подготовить продюсеров с управленческими навыками, а потом – продюсеров, которые делают проекты, которыми можно гордиться на мировом уровне, умеющих совмещать локальное и глобальное”.

О федеральном конкурсе креативных продюсеров

Федеральный конкурс креативных продюсеров — событие высокого имиджевого значения для государства. Он впервые объединяет специалистов, которые применяют продюсерские навыки в разных индустриях: дизайн, IT и разработка ПО, компьютерные игры, образование, мода, изобразительные искусства, гастрономия, музыка и саунд дизайн, медиа и реклама, исполнительские искусства, компьютерная графика и анимация, литературная и издательская деятельность, детские игры и игрушки, кино и видео, архитектура и урбанистика.

О конкурсе в цифрах