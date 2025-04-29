Минфин подготовил законопроект по донастройке налоговой системы

Министерство финансов России подготовило законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры по донастройке налоговой политики и поддержке участников СВО, сообщается на сайте министерства.

"Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО", - говорится в сообщении.

В части налогообложения доходов граждан Минфин предлагает расширить сферу применения налоговой льготы, установленной для семей с детьми в отношении дохода от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий. Льгота будет применяться не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и для семей с детьми, признанными судом недееспособными, вне зависимости от их возраста.

Кроме того, предлагается усовершенствовать условия применения стандартного налогового вычета на детей.

Также планируется включить полис ОМС, требующийся для въезда и пребывания на территориях иностранных государств на время служебной командировки, в перечень связанных со служебной командировкой расходов, компенсируемых налогоплательщику. Данные расходы будут освобождены от налогообложения.

Налоговое администрирование

Для ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращения рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов Минфин предлагает установить в качестве дня окончания срока уплаты налогов предшествующий рабочий день в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий.

Кроме того, будет уточнен порядок учета в ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета.

"Предлагается также расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение", - уточнили в Минфине.

Планируется также расширить периметр налогового мониторинга за счет отмены обязательности соответствия кандидата в налоговый мониторинг.

"Оптимизация количества направляемых плательщиками уведомлений о суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Предлагается отменить их представления по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов в отношении периодов, по которым плательщик уже представил ранее такое уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и страховых взносов", - подчеркнули в министерстве.

Страховые взносы и туристический налог

В части страховых взносов Минфин предлагает освободить от обложения страховыми взносами выплат работнику, проходящему военную службу по контракту, заключенному для участия в СВО, независимо от срока действия такого контракта, и освободить от обязанности ИП, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по указанным контрактам независимо от срока их действия.

Также планируется уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения.

Спецрежимы и налог на прибыль организаций

Будет предусмотрена возможность ИП представлять уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физических показателей для перерасчета суммы налога по патенту. Для снижения нагрузки на налогоплательщиков в процессе их перехода на общую систему налогообложения Минфин РФ предлагает уточнить переходные положения в части учета в составе расходов налога на прибыль организаций стоимости товаров, приобретенных и оплаченных не ранее, чем за три года, предшествующих году перехода с единого сельскохозяйственного налога или УСН.

Кроме того, предлагается продлить действие нормы, ограничивающей уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, до 2030 года. А также предоставить возможность применения ФИНВ любым лицом, входящим в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой данное лицо осуществляет деятельность.