В России подорожал шашлык

Основные виды мяса для приготовления шашлыка перед майскими праздниками в России подорожали по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании IT-компании "Атол" (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России), с которым ознакомился ТАСС.

Исключением стало куриное мясо - его стоимость осталась на уровне 2024 года.

"Упаковку куриного шашлыка в среднем покупали за 337 рублей, что соответствует показателям января - апреля 2024 года. Заготовку для приготовления шашлыка из свинины в среднем приобретали за 429 рублей (плюс 12% от 2024 года), из индейки - 439 рублей (плюс 11%), из баранины - 717 рублей (плюс 6%), из говядины - 838 рублей (плюс 10%)", - говорится в исследовании.

По оценкам экспертов, чаще всего россияне покупают шашлык из курицы: на заготовки из этого вида мяса для жарки на мангале приходится 41% покупок. На втором месте - маринованная свинина (37%). Оставшиеся 22% совокупно приходятся на баранину, индейку и говядину.

С точки зрения сопутствующих товаров, упаковку шампиньонов, которые можно пожарить на мангале, россияне в январе - апреле покупали в среднем за 169 рублей - это на 30% больше показателя 2024 года. Стоимость купатов выросла на 15% - до 265 рублей. Лаваш в начале 2025 года обходился в 79 рублей, что на 22% дороже, чем в 2024 году.

Средняя цена покупки одноразового мангала составила 425 рублей, а мангала для постоянного использования - 2 142 рублей (рост на 16% и на 12% в годовом выражении соответственно).

"Древесный уголь в среднем приобретали за 314 рублей, что соответствует показателям 2024 года. Средство для розжига в среднем обходилось россиянам в 231 рубль, а набор шампуров (без учета одноразовых) - в 1 428 рублей", - добавляет "Атол".

Аналитики "Атол онлайн" в преддверии майских праздников провели исследование обезличенных данных продаж по 20,8 млн чеков за январь - апрель 2024 года и 2025 года.