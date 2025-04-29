Пошлины Трампа стали «настоящим подарком» Си Цзиньпину

Решение американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на товары более чем из 200 государств стали «настоящим подарком» председателю КНР Си Цзиньпину, так как подорвали авторитет США. С таким утверждением выступила редколлегия The Wall Street Journal.

Авторы статьи отмечают, что инициированная Трампом война тарифов пошатнула глобальную уверенность в надежности Вашингтона как торгового партнера. Пекин уже использует ситуацию для сближения с союзниками США, предлагая свой рынок в качестве более стабильной альтернативы.

По мнению редколлегии WSJ, вызванный Трампом «тарифный шок» может погубить его второй срок. Вводя пошлины, американский лидер преследовал цели побороть инфляцию, повысить реальные доходы населения, однако тарифы предвещают дефицит для потребителей и для предприятий. При этом планы Трампа заключить около 200 торговых сделок могут столкнуться с серьезными проблемами, считают авторы статьи.