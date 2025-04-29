Россия вошла в пятерку экономических лидеров мира

Россия в прошлом году заняла четвертое место среди пяти стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности. Такая информация следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости.

«МВФ в своем анализе использовал первую оценку ВВП России за 2024 год, на текущий момент доступна уже вторая», — говорится в публикации.

По данным агентства, российская экономика, которая была рассчитана с помощью показателя покупательной способности, в 2024 году составила $6,94 трлн против $6,48 трлн в 2023 году. Такие показатели позволили России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

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Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, ВВП которого по паритету покупательной способности вырос до $38,15 трлн. США заняли второе место с $29,2 трлн, тройку лидеров замкнула Индия, чей ВВП увеличился до $16,2 трлн.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Россия за последние пять лет в виде эпидемий, геополитических вызовов, а также торговых конфликтов, финансовая система страны осталась здоровой, госдолг низким, а бюджет сбалансированным.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что экономика России справится с внешними факторами.

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