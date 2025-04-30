США обрушили новые санкции на иранскую нефть

США ввели санкции против семи организаций, которые обвиняются в торговле иранскими нефтяными и нефтехимическими продуктами. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Его заявление опубликовано на сайте главного внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

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Кроме того, два судна были определены как «заблокированная собственность».

«Президент намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимических продуктов Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления», — подчеркнул Рубио.

Кроме того, Государственный департамент объявил об ограничениях в отношении одной компании по управлению морскими перевозками. Ее он обвинил в том, что она играет ключевую роль в цепочке поставок сырой энергии из Ирана.

Рубио заверил, что пока Тегеран будет пытаться получать доходы от продажи нефти для финансирования дестабилизирующей и террористической деятельности, США не перестанут принимать меры как против Ирана, так и против его партнеров, которые уклоняются от санкций.

Ранее появилась информация о том, что перевозками нефти из стран, попавших под санкции, стали заниматься «танкеры-зомби».