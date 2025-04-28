В Минфине спрогнозировали сроки массового внедрения цифрового рубля

Банк России практически готов к выпуску цифровых рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание. Первые", приуроченного к 80-летию Победы.

"На самом деле цифровой рубль - это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы".

Министр выразил уверенность, что в следующем году они точно появятся. "В этом году ЦБ во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то я думаю, что в этом году можно будет попробовать ряд таких перечислений сделать и между вашими друзьями, партнерами и так далее. Главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - отметил Силуанов.

О цифровом рубле

Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями.

Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

1 сентября 2024 года пилот был расширен. Общее число участников с началом нового этапа увеличилось в несколько раз.

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Согласно информации, полученной Frank Media от представителей банковского сектора, полноценное внедрение цифрового рубля в России может состояться не раньше середины 2026 года. Этот срок в настоящее время обсуждается Центробанком с крупнейшими финансовыми организациями. Перенос даты старта с первоначально запланированного июля 2025 года был анонсирован главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной еще в конце февраля, однако новая конкретная дата так и не была названа.

Как поясняют участники рынка, задержка связана с комплексом технических и организационных сложностей, с которыми столкнулись банки при подготовке к переходу на новую платежную систему. Среди ключевых проблем — вопросы обеспечения технологической независимости, устойчивости системы к возможным перебоям электроснабжения, а также сложности с миграцией с зарубежных банковских платформ, в частности продуктов Oracle. Также специалисты отмечают определенные сложности в работе автоматизированных банковских платформ, связанные с обработкой и хранением информации.

Центробанк не дал официального подтверждения информации о переносе запуска цифрового рубля на 2026 год, однако и не стал опровергать эти сведения.

Несмотря на перенос сроков массового внедрения, пилотный проект по тестированию цифрового рубля продолжает успешно развиваться. По словам директора департамента финансовых технологий ЦБ Аллы Бакиной, количество участников эксперимента значительно расширилось: сейчас в нем задействованы около 2000 физических и 50 юридических лиц, при этом 70 компаний уже прошли проверку и готовы присоединиться к тестированию. За время пилота было проведено более 55 тысяч операций, включая успешные испытания по оплате налогов и штрафов. Регулятор рассматривает возможность подключения к тестированию в сфере e-commerce.

Особый интерес вызывает вопрос распределения ответственности при операциях с цифровым рублем. Как отмечают юристы, поскольку эмитентом новой валюты выступает непосредственно Центробанк, а коммерческие банки выполняют лишь посреднические функции, основная часть рисков, вероятно, ляжет на регулятора. Однако многие аспекты, включая защиту от мошенничества и разграничение ответственности при хищениях, пока не получили четкого законодательного оформления.

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Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа 2023 года. Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор решил отложить широкое внедрение этой валюты, которое планировалось с 1 июля 2025 года, для отработки всех деталей.

По словам Набиуллиной, «пилот» по цифровому рублю проходит успешно. В нем принимает участие ограниченный круг клиентов — 15 банков, 1,7 тысяч граждан и около 30 компаний.

Кандидат экономических наук Ольга Харина в интервью «Свободной Прессе» отметила, что считает введение цифрового рубля значимым шагом в развитии российской финансовой инфраструктуры, который позволит упростить расчеты между гражданами, бизнесом и государством, а также будет способствовать снижению затрат на обработку наличных денег. Инициатива поспособствует и обеспечению большей прозрачности и контроля за движением денежных потоков.

«При этом массовое внедрение цифрового рубля в РФ окажет значительное влияние на деятельность коммерческих банков. Его использование обеспечит мгновенные платежи и снижение транзакционных издержек. Это создаст дополнительные возможности для развития финансовых технологий и услуг. Кроме того, возможны изменения в правилах бухгалтерского учета, отчетности и комплаенс-процедурах», — пояснила экономист.

Операции с цифровым рублем будут происходить мгновенно, без задержек и посредников. Это значительно ускорит процесс расчетов и сделает их доступными круглосуточно, независимо от работы банковской системы.

«Поскольку цифровой рубль является государственной валютой, транзакционные комиссии могут быть минимальными или отсутствовать вовсе. Это особенно важно для малого бизнеса и частных лиц, которым приходится платить банковские сборы за переводы и оплату товаров, услуг», — уточнила Харина.

По ее словам, Россия — одна из стран-лидеров по распространению безналичных платежей (более 70%), а также по внедрению государственной цифровой валюты, где первое место сейчас занимает Китай (РФ на втором).

Экономист подчеркнула, что в России сформированы три уровня национальной цифровой инфраструктуры. Уровень цифровой идентификации представлен двумя ключевыми механизмами: Единой биометрической системой и Единой системой идентификации и аутентификации. Кроме того, функционирует сопутствующий сервис подписания документов — «Госключ». Использование этих систем позволяет гражданам дистанционно получать различные услуги, в том числе государственные и финансовые.

«Уровень обмена данными состоит из инфраструктуры Цифрового профиля, которая обеспечила финансовым организациям возможность автоматического получения актуальных и достоверных данных о клиентах с их согласия из государственных информационных систем. Для обеспечения бесшовного и безопасного обмена данными пользователей (с их согласия) Банк России совместно с участниками финансового рынка внедряет Открытые API», — напомнила Харина.

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Появилась новая схема обмана, при которой злоумышленники предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Мошенники создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России. На этих площадках посетителей встречает так называемый личный менеджер, который уговаривает перевести деньги на "депозит", обещая пассивный доход.

Аферисты убеждают жертв срочно вложить средства, пока "порог входа низкий". После сбора контактных данных "менеджеры" начинают вымогать как можно больше денег через подставные платформы.

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Четыре основных мифа о цифровом рубле развеял в беседе с "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Первое заблуждение, говорит он, заключается в том, что цифровой рубль якобы нужен для контроля за гражданами и их финансовыми транзакциями. Это не так.

По словам Щербаченко, объем данных о пользователях в случае применения ими цифровых рублей не будет превышать тот, который уже существует для безналичных расчетов. Данные о балансе на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях будут находиться под защитой как банковская тайна, аналогично тому, как это происходит с традиционными банковскими счетам, уточнил Щербаченко.

Второй миф, по его словам, - в том, что у цифрового рубля как будто бы есть срок годности.

"У цифровых рублей нет срока годности, и они не могут сгореть, как это происходит с бонусными баллами", - сказал эксперт.

Это одна из форм национальной валюты, аналогичная безналичным рублям на банковских счетах.

Неверно и такое утверждение, что цифровой рубль могут легко украсть, добавил эксперт. Безусловно, остается риск киберугроз. Однако злоумышленники чаще всего похищают деньги не через атаки на банки, а с помощью социальной инженерии, обманывая людей, которые сами переводят деньги или открывают доступ к своим счетам, обратил внимание Щербаченко. Чтобы избежать этого, важно соблюдать кибергигиену: не раскрывать конфиденциальные данные, такие как пароли из сообщений, ПИН-коды, не переходить по подозрительным ссылкам. Таким образом, будущим пользователям цифрового рубля следует учитывать те же риски, что и при использовании безналичных рублей.

Наконец, не нужно озадачиваться тем, как вернуть доступ к цифровому рублю, если забыл пароль, отмечает эксперт. Во-первых, у цифрового кошелька нет паролей, забыв которые, можно навсегда лишиться денег. Во-вторых, для получения доступа к цифровому кошельку его владелец пройдет идентификацию в банке и получит ключ. В случае если же с ним что-то случится, Центробанк (ЦБ) вернет доступ к кошельку: для этого клиенту нужно будет всего лишь пройти повторную процедуру в банке. Деньги не пропадут.

Также стоит учитывать, что открытие кошелька для получения цифровых рублей возможно только по желанию самого клиента. Каждый сможет сделать это самостоятельно через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля. Кошелек не будет открываться автоматически: если человек не посчитает этот инструмент нужным, он просто не будет его открывать.

Не нужно заполнять и относить в многофункциональные центры (МФЦ) или какие-то другие инстанции специальные заявления об отказе пользоваться цифровыми рублями: МФЦ не имеет никакого отношения к открытию таких счетов.

Щербаченко напомнил, что цифровой рубль - это третья форма российского рубля, представленная не в бумажном виде (в виде купюр) или электронных денег на банковском счете, а в виде цифрового кода. Он не заменит наличные и безналичные деньги: все три формы будут существовать одновременно. И каждый человек сможет выбрать удобную для него. При этом, один обычный рубль равен одному безналичному рублю и одному цифровому рублю.

Для граждан все платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными, переводить и получать деньги можно будет без подключения к интернету, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах страны. Предприниматели и компании смогут работать с цифровым рублем без ограничений по лимитам и с невысокими комиссиями.

Цифровой кошелек у человека и у компании будет один - на платформе Банка России, он не будет привязан к какому-то конкретному банку. Доступ к электронному кошельку можно будет получить через любой банк, где у клиента уже есть банковский счёт.

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