Россия готовится нарастить добычу дефицитного сырья

В России намерены нарастить добычу таких дефицитных материалов, как ниобий, тантал, вольфрам и бериллий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

В понедельник в Москве проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», организованный обществом «Знание». В мероприятии принимает участие премьер-министр РФ. Он отметил, что страна планирует увеличить также производство на основе материалов продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других.

Мишустин сообщил, что Россия готовится к 2030 году значительно сократить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов.

Ранее министр Александр Козлов на коллегии Роснедр заявил, что Минприроды России готовит программу геологоразведки в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях. По его словам, речь идет о поиске критически важных минералов на новых территориях.