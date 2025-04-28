В Раде объявили Украину банкротом

Внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП, по сути, страна является банкротом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.

«Мы видим, что у Украины сегодня два вызова. Первый вызов — финансово-экономический, мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы банкроты», — сказал он.

По данным Forbes, в 2023 году госдолг Украины был 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% от ВВП. Как отмечали журналисты, такая динамика обусловлена существенным увеличением объема как внутренних заимствований (у резидентов), так и внешних (у зарубежных кредиторов). Другой фактор — ослабление курса гривны к другим валютам.

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В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд). Расходы запланированы в объеме 3,6 триллиона гривен ($86,6 млрд).