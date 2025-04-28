Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что считает недопустимым необоснованное повышение цен на мясо в преддверии майских праздников. Это заявление было сделано в адрес крупных торговых сетей и отраслевых объединений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, речь идет о говядине, свинине, баранине, курином мясе и иных продовольственных товарах, которые пользуются «повышенным потребительским спросом в праздничные дни». Служба уведомила о необходимости строго следовать правилам антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать соответствующие меры, подчеркнули в ФАС.

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Кроме того, ведомство советует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям. Подчеркивается, что специалисты регулярно отслеживают стоимость продуктов питания и высоко ценят социальную ответственность торговых сетей, которые добровольно снижают наценки, в том числе на мясо. Отмечается, что это способствует повышению доступности востребованных товаров для населения.

Ранее в преддверии Пасхи Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила предупреждение торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на куриные яйца и другие товары, которые пользуются спросом в это время.