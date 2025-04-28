Власти РФ оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

С 2025 года ставка по налогу на прибыль была увеличена с 20% до 25%. Теперь в федеральный бюджет направляется 8% от налога (ранее — 3%), а оставшиеся 17% идут в региональную казну. В результате в январе 2025 года в федеральный бюджет поступило почти 140 млрд рублей от налога на прибыль, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных портала ФНС, которые изучили «Известия».

Это самый резкий рост с января 2022 года, когда показатель увеличился на 65,2% (собрано 65,3 млрд). Тогда этот рост был связан с восстановлением экономики после пандемии.

Данные за первый квартал 2025 года ФНС пока не представила, однако Минфин уже раскрыл цифры на портале «Электронный бюджет». Согласно этим данным, на 17 апреля 2025 года доходы федерального бюджета от налога на прибыль составили 780 млрд рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авансовые платежи по налогу на прибыль компании вносят в бюджет ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от выручки. Если она меньше 15 млн рублей в квартал — раз в три месяца, если больше — раз в 30 дней. Платежи нужно делать до 28-го числа следующего месяца.

Основной причиной роста доходов бюджета является повышение ставки налога на прибыль, а также увеличение доли федерального бюджета, пояснили эксперты. Дмитрий Десятниченко, руководитель образовательной программы «Экономика» РАНХиГС, добавил, что также повлиял рост дивидендных выплат российским и иностранным акционерам, а также увеличение сбора с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Дальнейшие поступления по налогу на прибыль будут зависеть от финансовых результатов компаний, пояснили эксперты, опрошенные «Известиями». Однако текущая ситуация остается сложной: ключевая ставка ЦБ составляет 21%, что делает заемный капитал слишком дорогим для бизнеса.