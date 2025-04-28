Российские власти разберутся, кто и почему в стране не работает

Правительство России подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на период 2025–2027 годов, узнал РБК. Ряд мер из него ориентирован на неработающих граждан трудоспособного возраста. В первую очередь власти намерены выяснить, сколько человек и по каким причинам не работают, оценить их половозрастную структуру и на основе этих данных составить план мероприятий по вовлечению их в трудовую деятельность.

По данным Росстата, в 2023 году в состав рабочей не входили 14,9 млн человек трудоспособного возраста, среди них 11,8 млн человек «не выразили желание работать». Около 6 млн человек в этой группе — студенты, обучающиеся очно; 2,1 млн – граждане, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца или досрочно вышедшие на пенсию; 1,6 млн — лица, ведущие домашнее хозяйство.

Значительная часть неработающих участвует в теневой занятости, отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Другая большая группа — матери с детьми, которых можно поделить на женщин в декретном отпуске и домохозяек. Вторых вряд ли можно считать потенциальной рабочей силой из-за недостатка финансовой мотивации и большой домашней нагрузки, считает Сафонов. По его мнению, увеличить число занятых в России можно было бы за счет людей с инвалидностью, которые сегодня мало задействованы в найме, а также ранее осужденных граждан.

Институт АКРА оценивает скрытые трудовые резервы в 7,5 млн человек. Из них около 1,5 млн человек — это молодежь и почти 5 млн — люди старшего возраста, которые «хотят работать, но не могут реализовать это желание по разным причинам».