«Ъ»: укрепление рубля привело к росту объёмов трансграничной онлайн-торговли

В январе и феврале она увеличилась до 49 миллиардов рублей.

Российские потребители, как и прежде, продолжают заказывать за рубежом электронику, одежду и обувь. С начала года покупатели стали переключаться на онлайн-покупки за границей товаров для ухода за собой.

Как пишет «Коммерсантъ», ситуация может измениться из-за новых пошлин на такую продукцию из недружественных стран. Федеральное правительство ввело ставки в апреле, напоминает издание.