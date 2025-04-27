Назван лидер по поставкам пива в РФ среди стран Евросоюза

Чехия впервые с 2012 года стала главным поставщиком пива в РФ среди стран — членов Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы регионального содружества.

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В материале отмечается, что в ноябре 2024 года РФ начала сокращать импорт пива из ЕС. К февралю текущего года данный показатель уменьшился до €4,6 млн в денежном выражении, при этом в последний раз меньше было в начале 2016 года.

Как выяснили журналисты, особенно сильно упали закупки у Германии и Литвы. В феврале 2025 года немецкие компании поставили в РФ пиво общей стоимостью €798 тыс., что в 1,8 раза меньше по сравнению с январем. Литовские фирмы, в свою очередь, снизили экспорт пива в 2,3 раза. В результате в феврале текущего года они продали РФ этого алкогольного напитка всего на €463,7 тыс.

«Были и страны, которые в конце зимы увеличили экспорт [пива] в РФ. В частности, это сделала Чехия — в два раза, до €1,2 млн, в результате впервые с 2012 года став основным его экспортером в РФ среди стран ЕС», — говорится в статье.

Кроме того, РФ нарастила импорт пива из Бельгии. В феврале 2025 года Брюссель продал Москве этого алкогольного напитка на €852 тыс., тогда как в предыдущем месяце данный показатель достиг лишь €361,3 тыс.