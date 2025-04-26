Массовый сбой парализовал банковскую систему на Украине

По всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты картами в магазинах и транспорте, перестали работать Apple Pay и Google Pay.

Масштабный сбой в банковской системе Украины произошел 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Жители страны массово сообщают о невозможности оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт, что затронуло магазины, транспорт, такси и другие сервисы.

Также перестали функционировать сервисы Apple Pay, Google Pay, а онлайн-платформы «Действие» и «Новая почта» оказались недоступны для большинства пользователей. Точные причины возникших проблем пока не озвучены.

Банковские учреждения и украинские власти пока не предоставили официальных комментариев по поводу произошедшего сбоя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовый сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» привел к парализации продажи билетов по всей стране, ранее на Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, что затруднило проведение электронных платежей, а до этого Министерство обороны Украины сообщило о сбое в военном приложении «Резерв+».