МВФ: РФ наращивает внутреннее производство

Россия наращивает внутреннее производство и импортозамещение в ответ на значительное сокращение объемов торговли со странами Европы. Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге, посвященном экономическому развитию региона.

"Что касается [торговых] отношений между Европой и Россией, факт заключается в том, что происходит разъединение, торговля сокращается довольно значительно. Россия в ответ на это увеличивает темпы внутреннего производства, импортозамещение и переориентирует свои торговые отношения, в частности на Китай и Индию", - сказал он.

По оценкам Каммера, Россию ожидает "довольно резкое замедление темпов роста в этом году по сравнению с прошлым годом". Он считает, что данная ситуация связана с проводимой РФ СВО на Украине и может сказаться в будущем на передаче технологий в страну.

Прогноз по России на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения до 1,5% на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в январе. Фонд также улучшил оценки ВВП РФ в 2024 году с 3,8% до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 п. п. свой прогноз роста российской экономики на 2026 год, до 0,9%. Прогнозируемые темпы роста российской экономики, согласно оценкам специалистов, превышают в 2025 году аналогичные показатели большинства развитых экономик, которые ввели санкции против Москвы. Так, рост ВВП стран еврозоны составит всего 0,8% (Германия - 0%, Италия - 0,4%, Франция - 0,6%), Японии - 0,6%, Великобритании - 1,1%, Канады - 1,4%. Темпы роста американской экономики составят 1,8%.