«У ЦБ нет иного выбора». Экономист объяснил решение регулятора по ключевой ставке

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российского Центробанка по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне — 21% годовых.

На сегодняшний день у ЦБ нет иного выбора, кроме как сохранение ставки на текущем уровне. Так, при снижении ставки возник бы вопрос об устойчивости финансовой системы в условиях неопределенности, а сейчас наблюдается высокая степень неопределенности. Ведь пока непонятно, чем закончатся переговоры о завершении украинского конфликта, каков будет бюджетный импульс для поддержания экономики и так далее. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

В настоящее время многие эксперты говорят о высокой вероятности скорого завершения украинского конфликта, подчеркнул Зубец.

«То есть сейчас появился какой-то «свет в конце тоннеля». Но пока это все же только разговоры. А в условиях продолжения военного конфликта и высоких бюджетных расходов на поддержание ВПК и армии у ЦБ нет иной возможности, кроме сохранения уровня ключевой ставки. Вот когда мы увидим перспективы перехода [экономики] на гражданские рельсы, тогда ставку нужно будет снижать. Но пока мы фактически находимся в состоянии войны, Центробанк будет поддерживать ставку на высоком уровне. Поэтому сегодняшнее решение было абсолютно ожидаемо», - отметил эксперт.

Экономист вместе с тем ответил на вопрос о выгодных инструментах для инвестиций при высокой ключевой ставке.

«На сегодняшний день на рынке нет более выгодных инструментов, чем банковский депозит. Поэтому, как говорится, «храните деньги в сберегательной кассе»», - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что на заседании 25 апреля совет директоров ЦБ не рассматривал варианты изменения ставки.