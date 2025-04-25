Стоимость биткоина превысила $95 тысяч впервые с 24 февраля

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила $95 тыс. впервые с 24 февраля, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:15 мск биткойн находился на отметке в $95,312 тыс.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев прокомментировал динамику курса биткоина.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, в свою очередь, отметил, что за последние десять лет криптовалюты стали частью финансового мира.