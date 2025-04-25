Банк России понизил прогноз по росту мировой экономики

Банк России принял решение понизить прогноз роста глобальной экономики. С соответствующим заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России она отметила, что это произошло на фоне пересмотра импортных пошлин в крупнейших экономиках мира.

«Учитывая это, мы понизили рост мировой экономики в обновлённом прогнозе», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее Набиуллина высказалась об основных рисках для экономики России, назвав среди них торговые войны.