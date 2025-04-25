Набиуллина оценила влияние тарифов США на Россию

Москва24

Импортные пошлины США оказывают незначительное влияние на Россию. Оно проявляется косвенно, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина оценила влияние тарифов США на Россию
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По ее словам, складывающаяся в России ситуация отличается от развития событий в других странах. Это связано с тем, что экспорт российских товаров в Штаты незначителен. В связи с этим у РФ нет необходимости стимулировать внутренний спрос, чтобы компенсировать сокращение внешнего.

"Для нас влияние тарифов проявляется более косвенно, я уже об этом говорила, в первую очередь через более слабый мировой спрос, снижение мировых цен на сырьевые товары", – отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Кроме того, тарифы США для России вызывают не дезинфляционный риск, как это произошло в Японии и Китае, а проинфляционный, подчеркнула Набиуллина.

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира по принципу взаимности в начале апреля и назвал данный шаг наступлением экономической независимости страны.

Кроме того, пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как ответные тарифы Пекина на импорт из США составили 125%.

Тем временем Трамп заявил, что Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. По его словам, в США снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие.

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