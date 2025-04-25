Набиуллина оценила влияние тарифов США на Россию

Импортные пошлины США оказывают незначительное влияние на Россию. Оно проявляется косвенно, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, складывающаяся в России ситуация отличается от развития событий в других странах. Это связано с тем, что экспорт российских товаров в Штаты незначителен. В связи с этим у РФ нет необходимости стимулировать внутренний спрос, чтобы компенсировать сокращение внешнего.

"Для нас влияние тарифов проявляется более косвенно, я уже об этом говорила, в первую очередь через более слабый мировой спрос, снижение мировых цен на сырьевые товары", – отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Кроме того, тарифы США для России вызывают не дезинфляционный риск, как это произошло в Японии и Китае, а проинфляционный, подчеркнула Набиуллина.

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира по принципу взаимности в начале апреля и назвал данный шаг наступлением экономической независимости страны.

Кроме того, пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как ответные тарифы Пекина на импорт из США составили 125%.

Тем временем Трамп заявил, что Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. По его словам, в США снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие.