Набиуллина дала прогноз по ценам в России на 2025 год

Цены вырастут в этом году на 7-8%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит пресс-служба регулятора.

По словам главы ЦБ, в следующем году темпы роста цен могут замедлиться и составить 3-4%. Затем показатель инфляции, вероятно, вернется к целевым уровням, отметила Набиуллина.

«Несмотря на замедление текущих темпов роста цен, инфляционные ожидания с мартовского заседания практически не изменились. Для устойчивой дезинфляции нам нужно дальнейшее снижение инфляционных ожиданий», - отметила председатель ЦБ.

Сегодня Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Данный шаг был ожидаемым для рынка – аналитики прогнозировали именно такое развитие событий. Подчеркивалось, что, несмотря на замедление инфляции и укрепление рубля, ожидания граждан по поводу роста цен в апреле могут возрасти, что создает проинфляционные риски.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в России нужно добиться устойчивого экономического роста, снизить уровень инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что статистические данные начала текущего года сигнализируют о важности и актуальности такого подхода. Кроме того, глава РФ оценил инфляцию в стране в более чем 10%. Он обратил внимание на необходимость стремиться устойчиво замедлять рост цен.