Финансовый аналитик дал прогноз по курсу рубля до конца 2025 года
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, влияющих в настоящее время на курс российской валюты, и дал прогноз по курсу рубля до конца 2025 года. п
Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики страны, от ее эффективности, от ее темпов роста, от состояния платежного баланса и прочего. И, в отличие от краткосрочного, в долгосрочном прогнозе курса валют есть реальная опора – это тенденции. Основные показатели в России, к сожалению, малооптимистичны. Так, Минэкономразвития недавно сохранило прогноз по темпам роста российской экономики на уровне 2,5%, а Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2025 году на 1,5%. При этом сейчас инфляция в РФ остается на уровне более 10%, а Минэкономразвития недавно повысило прогноз инфляции до 7,6%. Так что это не рост, а околодепрессивное состояние экономики. Вместе с тем ясно, что в ближайшее время темпы роста российской экономики не исправятся. Поэтому сочетание околодепрессивного состояния экономики и достаточно высоких темпов инфляции говорит о том, что до конца 2025 года будет наблюдаться тенденция к снижению курса национальной валюты. Это не означает, что отдельных конъюнктурных всплесков, связанных с ее укреплением, не будет, но все будет происходить на выравненной прямой монотонного снижения курса рубля по отношению к доллару.Михаил БеляевКандидат экономических наук
К концу 2025 года курс доллара может вырасти до 93–95 рублей, считает эксперт.
«Сейчас на курсе рубля сказываются эмоционально-спекулятивные факторы. Кроме того, ранее ЦБ вручную предпринимал определенные действия, направленные на укрепление российской валюты. Но экономика не терпит одностороннего и искусственного укрепления валюты, в результате она может ответить какими-то отрицательными моментами. Поэтому недавнее укрепление рубля к доллару не должно никого вводить в заблуждение, это временное явление, связанное с конъюнктурой. Понижательная тенденция есть и будет. Вместе с тем никакого краха курса рубля или же его чудодейственного укрепления, конечно, не предвидится», - отметил экономист.
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