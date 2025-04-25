Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 апреля, оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим решениям по ключевой: будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Центробанк пишет, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — предупредил он.

По оценке Центробанка, текущее инфляционное давление в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким.

«Инфляционные ожидания населения, бизнеса, а также участников финансового рынка с марта существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это препятствует более быстрому замедлению инфляции», — указано в пресс-релизе.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность, считает регулятор.