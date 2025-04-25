ЦБ принял решение по ключевой ставке

Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 25 апреля, как сообщается в пресс-релизе регулятора.

Ранее, в марте, при сохранении ставки на 21%, Банк России давал сигнал, что продолжает анализировать «скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий».

По данным Минэкономразвития, за период с 15 по 21 апреля 2025 года недельная инфляция замедлилась с 0,11% до 0,09%. Годовая инфляция также снизилась — до 10,35%, неделей ранее она составляла 10,38%.

В четверг 24 апреля глава ВТБ Андрей Костин прогнозировал, что совет директоров ЦБ на этой неделе примет решение оставить ключевую ставку на уровне 21%.