Мишустин поручил ФАС следить за ростом цен на маркетплейсах
Премьер России Михаил Мишустин во время встречи с руководителем ФАС России Максимом Шаскольским поручил анализировать и своевременно выявлять факты завышения цен на маркетплейсах, передает ТАСС.
«Надо анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости», — сказал он.
Глава кабмина обратил внимание на то, что маркетплейс-площадки в данный момент предоставляют большое количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, стараясь миновать регуляторы.
Кроме того, Мишустин поручил не забывать и о традиционной торговле, следить за тем, чтобы продавцы не несли лишние издержки. Он отметил, что логистика из-за санкционного давления на Россию ухудшилась, однако «все издержки должны быть тем не менее нормированы».
«Роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса», — добавил премьер.
Также Мишустин призвал ФАС России следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Председатель правительства провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским.