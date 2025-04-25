Доходы от приватизации вдвое превысили планы на год

Доходы от приватизации государственного имущества за первый квартал 2025 года практически вдвое превысили годовой план, составив более 9,5 млрд рублей при запланированных на весь год 5,5 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

Большая часть полученных средств поступила от продажи корпоративных активов, а именно 8,5 млрд рублей принесла реализация конфискованного и иного имущества, перешедшего в собственность государства.

По информации Минфина, в частные руки были переданы акции в уставных капиталах 40 хозяйственных обществ. Среди конкретных примеров успешных продаж — глинодобывающая компания «Кварц» и два архитектурных памятника в Ярославской области, принесшие региону 200 млн рублей, а также выставочный комплекс «Башкортостан», приобретенный московской фирмой «Сталокс» за 53 млн рублей. Еще одной заметной сделкой стало приобретение агропромышленной группой «Таврос» блокирующего пакета акций (25% + 1 акция) «Бугульминского элеватора».

Как отмечает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов, правительство традиционно делает консервативные прогнозы по доходам от приватизации, поскольку точную стоимость предприятий на этапе продажи предсказать сложно. Для сравнения, в 2024 году доходы от приватизации составили 132 млрд рублей при первоначально запланированных 1,2 млрд рублей.

Несмотря на скромные официальные прогнозы, министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял о необходимости «большой приватизации» и ожидаемых в этом году доходах в размере 100 млрд рублей. По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, власти пока реализовали лишь десятую часть от своих реальных ожиданий, однако динамика сделок по приватизации распределена внутри года неравномерно. Кроме того, ряд компаний еще не прошли стадию так называемой национализации, которая фактически формирует будущий фонд активов для продажи.

В рамках «большой приватизации» в 2025 году Минфин планирует вывести на IPO госкорпорацию «Дом.РФ» на сумму не менее 15 млрд рублей. Также среди потенциальных кандидатов на приватизацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая называет РЖД, «Росатом», «Ростелеком», «Ростех» и «Транснефть». Сейчас на торги уже выставлены канатная дорога горнолыжного курорта «Роза Хутор» и тюменский алкогольный завод «Бенат».

Беленькая указывает, что государство стремится сохранять в собственности только стратегически важные предприятия, а приватизация привносит в бюджет дополнительные доходы, частично компенсирующие сокращение ликвидной части ФНБ. При этом она отмечает, что поступления от реализации имущества носят преимущественно единовременный характер, тогда как от активов в госсобственности Минфин может постоянно получать дивиденды.