Минфин США назвал доход от пошлин Трампа
Министерство финансов США назвало доход от пошлин на товары из других стран, которые ввел глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщили в ведомстве, в апреле 2025 года Минфин зафиксировал значительный рост поступлений в бюджет. Эти поступления связывают именно с таможенными пошлинами — полученный рост оценивают более чем в 60%. Это около 15,4 миллиардов долларов за апрель.
Отмечается, что рост от тех пошлин, которые взимаются при импорте товаров, достиг в апреле приблизительно 40%. Сюда не входит рост от базовой импортной пошлины в 10%, которая была введена в марте — по этой причине аналитики ждут еще большего роста таможенных поступлений в мае.
Ранее 12 штатов США выступили против повышения Трампом пошлин на импорт.