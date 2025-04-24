ЦБ повысил курс доллара на 25 апреля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 25 апреля 2025 года.

Курс доллара повышен до 82,85 рублей, на 24 апреля он составлял 82,36 рублей. Курс евро был повышен до 94,71 с 94,57 рублей, по состоянию на 24 апреля. Курс юаня так же повышен до 11,39 рублей. На 24 апреля он составлял 11,33 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.