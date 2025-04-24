Названа причина резкого роста цен на золото по всему миру

Власти Китая в последние месяцы активно скупают золото, вкладывают в металл значительные средства, пояснили участники рынка. Об этом пишет EADaily.

Вместе с тем, уточнили эксперты, Пекин не признает, что начал скупать драгоценный металл в больших объемах. Так, по данным Goldman Sachs, в феврале КНР закупила около 50 тонн золота, что в 10 раз больше официально зарегистрированного объема.

Это 1 763 700 унций, что при стоимости в $3,5 тыс. за унцию соответствует расходам в размере более $6 млрд, отметили аналитики.

Кроме того, на цене золота отразилась торговая война между ключевыми игроками — США, Китаем и ЕС. В общей сложности, за неполные 4 месяца 2025 года оно подорожало на 33%, констатировали финансисты.