Пик инфляции в России объявили пройденным

Последние четыре недели потребительские цены в России последовательно замедляли рост, годовая инфляция тоже затормозила. В связи с этим прогноз Центробанка о прохождении ее пика в апреле можно объявить сбывшимся, следует из комментария аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившего «Ленте.ру».

© Lenta.ru

По его словам, на это указывает и снижение годовой инфляции по оценкам Минэкономразвития. Показатель двумя неделями ранее достигал 10,38 процента, на прошлой неделе — 10,35, а на этой составил 10,34 процента.

Говоря о предстоящем на этой неделе заседании Банка России по поводу ключевой ставки, эксперт, как и большинство коллег, предположил, что 25 апреля снижать ее не будут, а вот летом, если в мае дефляционные тенденции будут подтверждены, регулятор может приступить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Также Чернов согласился с ожиданиями смены сигнала ЦБ на нейтральный, что в дальнейшем позволит рассматривать возможность снижения ключевой ставки.