Путин призвал замедлить динамику цен в России

В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».

Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические, и социально-экономические вопросы.