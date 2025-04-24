Трамп назвал причину возможного бегства богачей из США

Повышение в США налога на миллионеров приведет к тому, что они переедут в другие государства. Об этом предупредил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало издание Bloomberg.

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По его словам, те страны, которые прибегали к таким мерам, теряли своих богатых граждан, что оборачивается скверным результатом, так как состоятельные платят налоги. Иными словами, как пояснил президент, такая политика оказывается разрушительной.

Поводом для этих комментариев стали дискуссии среди республиканцев, посвященные повышению налоговой ставки с 37 до 40 процентов для тех американцев, которые зарабатывают от миллиона долларов. Некоторые из однопартийцев Трампа полагают, что такие шаги были бы полезны в противостоянии с Демократической партией на промежуточных выборах. Критики республиканцев пеняют ему на то, что они оплачивают налоговые льготы для богатых за счет бедных жителей США. Однако истеблишмент Республиканской партии не принял идею о повышении налогов. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, «слоны» будут работать против этой идеи.

Между тем расчеты показывают, что ставка налога в 40 процентов на доход свыше миллиона долларов принесла бы бюджету США около 400 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Ранее администрация президента Трампа собралась лишить Гарвард права не платить налоги. Такое может случиться, если это учебное заведение лишится соответствующего статуса.