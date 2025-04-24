Украина может объявить дефолт по части долга

Власти Украины в мае могут объявить дефолт по выплате почти на $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.

Такую информацию приводит газета Financial Times со ссылкой на Министерство финансов Украины, представители которого заявили, что ведомство рассмотрит «все доступные варианты» после провала переговоров в Вашингтоне с держателями этих ценных бумаг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины в течение многих лет воровали деньги и выводили их на свои зарубежные счета.