В казну США поступили первые $15 млрд долларов от тарифов Трампа

В США в апреле доходы от таможенных пошлин выросли более чем на 60%, когда вступили в силу первые из новых тарифов президента Дональда Трампа. Это принесло в казну, по меньшей мере, 15,4 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

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По данным издания, с учетом ежемесячных сборов за март Казначейство получит по меньшей мере 15,4 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин и других акцизных сборов. Эта сумма составляет рекордный показатель за месяц.

Сведения из ежедневного отчета Казначейства отражают таможенные пошлины, которые крупные импортеры и брокеры уплатили в апреле с импорта, прибывшего в порты США в марте. В эти списки включены 25%-ные пошлины на сталь и алюминий, которые Трамп ввел с 12 марта. Но эти цифры в основном не учитывают универсальный тариф в 10%, объявленный президентом США 2 апреля. Это означает, что сборы в мае могут вырасти еще больше.

Трамп заявил, что тарифы должны помочь сократить или даже ликвидировать дефицит торгового баланса с торговыми партнерами США. Но он также рассматривает взимание тарифов как важный источник доходов для снижения других налогов.

Тем временем, за первые шесть месяцев финансового года дефицит федерального бюджета составил 1,31 трлн долларов, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, после учета разницы в календарных годах.