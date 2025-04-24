В Кремле ответили на вопрос о поставках газа через Украину

Переговоры о поставках газа в Европу через украинскую территорию не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге в четверг журналисты поинтересовались у представителя Кремля, ведутся ли предметные разговоры с зарубежными компаниями после заявления, что Россия готова поставлять газ через территорию Украины.

"Не ведутся. Там речь шла о том, что это же коммерческая история: есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента говорил о том, что если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую Россию с Европой, то "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем.