Путин проведет совещание по экономике

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин работает сегодня в Огареве. Сегодня, помимо обычных рутинных встреч, он проведет совещание по экономическим вопросам, это регулярный формат, в режиме видеоконференции. [Будет участвовать] экономический блок правительства, все руководство, экономический блок администрации. Обсуждение текущих экономических, социально-экономических вопросов. Традиционно открытым будет вступительное слово главы государства", - сообщил представитель Кремля.

Иные встречи сегодня не предусмотрены для освещения СМИ, уточнил Песков.