Норвежский суверенный фонд потерял $40 млрд

Норвежский суверенный фонд, объем которого составляет $1,7 трлн, сообщил о квартальном убытке в размере 415 млрд норвежских крон ($39,72 млрд) за период с января по март.

Основной причиной отрицательного результата стала слабая доходность инвестиций в технологический сектор.

«На квартал повлияли значительные рыночные колебания в техсекторе», — приводятся в сообщении слова гендиректор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

В отчете не упоминается о том, как апрельские рыночные потрясения повлияли на инвестиции.

Пенсионный фонд, инвестирующий доходы норвежского государства от добычи нефти и газа, является одним из крупнейших инвесторов в мире, владеющим в среднем 1,5% всех котирующихся на биржах акций. По данным фонда, более половины его активов были размещены в США — в компаниях, казначейских облигациях и недвижимости по состоянию на конец 2024 года.

Доходность инвестиций фонда в первом квартале составила минус 0,6%, что на 0,16 процентных пункта лучше доходности его эталонного индекса, говорится в комментариях банка. Вложения в акции показали убыток в 1,6%, но фонд столько же заработал на облигациях. При этом по итогам 2024 года фонд показал рекордную прибыль в $222 млрд также на ралли технологических компаний.

В середине марта стало известно, что суверенный фонд Саудовской Аравии ищет новые источники финансирования